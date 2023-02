Klarenbeek-doelman Hulleman stopt ermee: ‘Afscheid met promotie zou top zijn’

vierde klasseHij is bezig met zijn afscheidstournee bij Klarenbeek en wil dat met succes gaan doen. Keeper Milan Hulleman gaat na dit seizoen ‘andere leuke dingen doen’ en speelde gisteren mee in de overtuigend met 4-0 gewonnen tweestrijd met het Apeldoornse TKA.

Hulleman is twee jaar geleden wegens de liefde verhuisd naar Hengelo (Overijssel) en vond het al die tijd geen enkel probleem om heen en weer te reizen. Toch ging het hem de laatste tijd steeds meer tegenstaan én ontdekte hij dat er ook andere ‘leuke dingen’ te doen zijn op de zondag. ,,Ik voetbal nog altijd heel graag en ik blijf ook nog zeker lid hier bij Klarenbeek om als een soort ‘vliegende keep’ op te treden. Maar in principe is dit mijn laatste seizoen bij het eerste. Zeker is wel dat ik dit op een goede manier wil afsluiten, het liefst met de titel.”

Quote Ik blijf ook nog zeker lid hier bij Klarenbeek om als een soort ‘vliegende keep’ op te treden Milan Hulleman, keeper SC Klarenbeek

Daar was hij samen met zijn teamgenoten dichtbij vorig seizoen. Een ongekende zegereeks leidde haast naar de titel, maar dit mislukte. In de nacompetitie was daar een herkansing, maar het allesbeslissende promotieduel tegen Activia ging met 3-1 verloren. Hulleman: ,,Daar waren we met zijn allen natuurlijk goed ziek van, genoeg reden dus om ons te revancheren dit jaar. De eerste seizoenshelft hebben we iets te veel punten laten liggen, maar het verschil met koploper Rheden is zeker te overbruggen met die zes punten. Daar gaan we natuurlijk alles aan doen.”

Zoals bekend was Klarenbeek vorig jaar dus al dichtbij glorie. ,,Die laatste promotiewedstrijd tegen Activia was niet in lijn met de resultaten de weken en maanden daarvoor. Ik denk toch dat het de spanning was die met die pot gepaard ging. Maar ja, dat gaan we dit jaar hopelijk rechtzetten.”

Volledig scherm SC Klarenbeek won thuis overtuigend met 4-0 van TKA en staat op de derde plaats in 4F. © Maarten Sprangh

Etentjes bij moeder

Hulleman komt al zijn gehele leven uit voor Klarenbeek, de club die speelt op een complex op letterlijk een steenworp afstand van de woning van de moeder van de 29-jarige doelman. ,,Met regelmaat eet ik even bij haar mee en ga ik daarna naar de training of wedstrijd”, zo vervolgt de import-Hengeloër die sinds het seizoen 2011-2012 onder de lat staat bij het eerste. ,,Erg gezellig hoor. Maar ja, aan die traditie komt dus een einde, tenminste daar waar het gaat om ‘de etentjes vooraf’. Het eten zelf gaat wel gewoon door samen met haar. Zoals gezegd ga ik op de zondag vanaf komend seizoen andere leuke dingen doen. Ik ben gek op Formule 1-races kijken én ik ga - sinds ik in Hengelo woon - steeds vaker kijken bij wedstrijden van FC Twente. En ja, verder richt ik me ook op mijn drukke baan. Ik ben consultant Security Management en werk samen in een corporatie, Security Risk Watch. Een erg leuke en uitdagende baan.”

Grote man

Tot slot kijkt de goalie nog even kort terug op de wedstrijd tegen TKA en blikt hij vooruit op volgende week. ,,Het was vandaag een overtuigende zege waarbij Klarenbeek grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij was. Zij zijn maar een paar keer bij ons ‘in de zestien’ gekomen en waren amper gevaarlijk. Wij hebben het gewoon keurig en volwassen uitgespeeld en helemaal heerlijk natuurlijk was het dat we na twaalf minuten al op een 2-0 voorsprong stonden.” Grote man gistermiddag was aanvaller Kevin Kleverwal met drie doelpunten, andere goal kwam op naam van Thomas van Dalen. ,,Kevin stond heel vaak op de goede plek en maakte het goed af.”

Zondag is er het duel uit bij Loenermark. ,,Daar zijn we maximaal klaar voor, het zal een strijd vol duelkracht worden en we gaan vol voor de overwinning daar.”