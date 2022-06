Knutselen, scheren en brood bakken op teruggekeerde schaapscheerdersdag in Hoog Buurlo

Knutselen, brood bakken en natuurlijk het schapen scheren zelf. Op Vaderdag, zondag 19 juni, staat er een keur aan activiteiten op de rol bij de traditionele schaapscheerdersdag in Hoog Buurlo. Staatsbosbeheer is de organisator van dit evenement dat van 11.00 tot 16.00 uur duurt.

Nadat door corona de schaapscheerdersdag twee jaar niet door kon gaan, is het dit jaar dus wel weer raak.

De schapen worden traditioneel met de hand geknipt of met de tondeuse geschoren. Verder zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud en er is een kleine Veluwse markt. De entree is gratis, maar voor deelname aan een aantal activiteiten vraagt de organisatie ‘een kleine bijdrage’.

Broodje bakken

Voor kinderen is er van alles te beleven op de schaapscheerdersdag. Ze kunnen knutselen met wol en vilt, het vernieuwde blotevoetenpad lopen en een broodje bakken boven het vuur. Actief meedoen met het schaapsherderparcours is ook een optie. Dit jaar zijn er ook voor de ouders diverse activiteiten te doen.

Naast de doorlopende activiteiten is er een programma met de boswachters en de herders. Rond 12.00 en 14.00 uur vertelt herder Wilfried Buitink over zijn beroep, zijn schapen en laat hij zien hoe hij zijn kudde hoedt. Ook zijn er meet-en-greets met de boswachters van Staatsbosbeheer.

Markt en horeca

Rond de schaapskooi is een marktje met schaap-gerelateerde producten en Veluwse streekproducten zoals schapenknuffels, wollen kleding, sieraden, schapenkaasjes, Veluwse bosbessenjam, Veluwse wildstoofpotjes, honing van de plaatselijke imker, et cetera.

Een hoofdrol is er logischerwijze voor de schapen zelf. Alle 120 volwassen ‘herkauwers’ worden, in bijzijn van ‘de visite’, met de hand geknipt. ,,Dat is traditie’, vertelt Buitink. ,,Zo laten we het ambacht van vroeger zien.’’

Lammetjes

De honderd lammetjes die in het vroege voorjaar zijn geboren, gaan pas volgende zomer onder de schaar. De herder doet verder een boekje open over z’n vak. ,,Of ik nooit eenzaam ben, op die grote stille heide? Nee, hoor, de dieren houden me gezelschap. De honden, de schapen, het buiten zijn. Daar kan geen kantoorbaan tegenop.’’

De schaapscheerdersdag wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.