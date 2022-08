Komen er 44 Oekraïense vluchtelingen in deze drie Apeldoornse woningen?

Joost Runderkamp is bezorgd. Op 26 juli zag hij hoe tientallen bedden en matrassen de woningen bij hem in de straat werden binnengedragen. ,,Ik maakte een praatje en hoorde dat er 44 oorlogsvluchtelingen gehuisvest zouden worden. Een dag later kregen we een brief van de gemeente, met dezelfde boodschap.’’