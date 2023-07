Komkommertijd! 10 x Apeldoornse koophuizen met alle ruimte voor een moestuin

Ontwikke­laar statiegeld­ma­chi­nes in Apeldoorn slachtof­fer van cyberaan­val

De ontwikkelaar van statiegeldmachines Tomra, met een vestiging in Apeldoorn, is slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het van oorsprong Noorse bedrijf heeft een aantal van zijn diensten offline gehaald, staat in een melding op de site van het bedrijf. Dit heeft ook gevolgen in Nederland, waar het merendeel van de statiegeldmachines van Tomra zijn.