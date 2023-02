Kopstuk uit Apeldoornse onderwereld opgepakt bij drugslab

volleybal Dynamo struikelt niet over de horde PDK Huizen: ‘We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt’

De eindfase van de competitie in de eredivisie bij de mannen is ongemeen spannend. Vijf ploegen, waaronder Dynamo, staan akelig dicht bij elkaar. Voor de landskampioen was het woensdagavond dan ook zaak om geen fouten te maken tegen middenmoter PDK Huizen. Dat lukte: 3-0.

