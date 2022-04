Kraan komt goed van pas: geschaarde truck dankzij eigen lading uit berm A50 Apeldoorn

De geschaarde vrachtwagen kwam deels in de berm terecht. Hoe het ongeval precies gebeurde is niet duidelijk. De meest rechterrijbaan afgesloten. Dit zorgt voor de forse file in de richting van Apeldoorn. Ook aan de overkant stond het even vast, daar was sprake van een kijkersfile. In de richting van Zwolle leverde de ongeveer 2,6 kilometer lange file een vertraging van 4 minuten op. Deze is inmiddels opgelost.