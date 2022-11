Krijgt Apeldoorn tóch een groter zwembad?

UPDATE Politie neemt vuurwerk in beslag in Apeldoorn, buurt niet verbaasd: ‘Om de haverklap raak hier’

De politie heeft zaterdagavond in Apeldoorn een onbekende hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk lag in een appartement aan de Fauststraat. De bewoner zou zijn opgepakt, maar de politie wil dat niet bevestigen. Omwonenden zijn niet verbaasd over de vangst. ,,Hij is een vuurwerkfanaat.”

13 november