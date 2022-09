Kwartet fietst naar Stockholm met Jaap in de hoofden en man met de hamer op de hielen: ‘Ik moet dit doen’

Het vertrek

Swifterbant (Nederland), 21 augustus.



De benen zijn warm, de fietsen gesmeerd, de route is uitgestippeld. Van Swifterbant naar Stockholm. Dat is het plan. Robert, Richard, Arjan en Age staan op het terrein van voetbalvereniging Swift’64, waar de mannen als jonge jochies vaak een balletje trapten. Dit is het dorp waar ze vrienden werden.



Eigenlijk is er ook een vijfde man aanwezig bij de tocht. Niet fysiek, maar hij is constant in hun gedachten. Het engeltje op hun schouder. De reden waarom ze deze tocht ondernemen: vanwege hun vijfde vriend. Vanwege Jaap.