Laat arbeidsmigranten in Apeldoorn wonen bij het bedrijf - of juist niet?

Vanuit Apeldoorn gaan medische hulpmidde­len naar ziekenhuis in Oekraïne: ‘Er is dringend behoefte aan’

Vanuit Apeldoorn gingen al twee karren vol spullen naar Oekraïne, maar daar blijft het niet bij. Stichting Medic levert hulpmiddelen voor een ziekenhuis in het geteisterde land. „We hebben nog niet te maken gehad met een oorlogsgebied, maar we doen dit graag als we ons nuttig kunnen maken”, zegt voorzitter Carel de Bos.

9 maart