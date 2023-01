Laat jongeren de naakte waarheid zien

Hoogleraar Dolly Verhoeven vertelt in Apeldoorn­se boekhandel over de geschiede­nis van Gelderland

Boekhandel Broekhuis staat op 26 januari in het teken van de Gelderse geschiedenis. In de Apeldoornse boekwinkel geeft auteur Dolly Verhoeven dan een lezing over het project Verhaal van Gelderland.

10 januari