Laatste cantateviering in de Apeldoornse Grote Kerk betekent het einde van een lange traditie

Al jaren staat wereldbe­roemd CB-gebouw in Apeldoorn leeg: nu wil gemeente het zelf kopen

De gemeente Apeldoorn wil het voormalig Centraal Beheer-complex in het centrum kopen, als die kans komt. Er zijn grote zorgen over de herontwikkeling die opnieuw volkomen vast lijkt te zitten, en over de staat van de panden. Er moet nu echt iets gebeuren met deze prominente locatie.