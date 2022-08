Laatste loodjes voor werk aan A50; maar eerstvolgende afsluiting snelweg komt er alweer aan

MET VIDEO Auto duikt Apeldoorn­se vijver in: voorbijgan­gers bedenken zich geen moment en redden bestuurder

Een automobilist die plotseling van de weg raakt en met het voertuig in een vijver belandt. Twee toevallige voorbijgangers in Apeldoorn twijfelden geen moment en sprongen direct in het water. Zij wisten de man uit de auto en naar de kant te krijgen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

14 augustus