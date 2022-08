Laatste protesttroep bij Apeldoorn opgeruimd, rijstrook A50 drie uur dicht

Waarschu­wing voor gevaarlij­ke situaties door steile bodems bij zwemplas­sen: ‘Let een beetje op elkaar’

De provincie Gelderland waarschuwt voor mogelijk plotselinge steile bodems in zwemlocaties. Door de aanhoudende droogte is de waterstand in een groot aantal zwemlocaties en recreatieplassen gedaald. En dat heeft gevolgen voor de diepte van de oevers. Leisurelands, beheerder van flink wat van die gebieden, vindt de oproep terecht.

4 augustus