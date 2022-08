Laatste rommel boerenprotesten bij Apeldoorn opgeruimd, rijstrook A50 drie uur dicht

met video Stank bij Beekbergen­se vijver is niet te harden. ‘Ik steek nog geen vinger in dat water’

Ze zagen de maandverbandjes voorbij drijven, net als andere afvalstoffen die normaal gesproken in het riool terechtkomen. En de stank bij de toch al door blauwalg geteisterde vijver aan de Tullekensmolenweg in Beekbergen is vaak niet te harden. Zeker bij de lage waterstand door aanhoudende droogte. ,,Ik zou nog geen vinger in dat water steken.”

