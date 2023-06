Landelijke Open Imkerijdagen 2023: bij deze imkers in Apeldoorn kun je kijken

Apeldoorn: 39,1% van alle huizen heeft nog geen energiela­bel

Apeldoorn geeft het goede voorbeeld in de energietransitie: 31,9% van de huizen heeft er een A- of B-label - meer dan het landelijk gemiddelde. 8,8% is met een E-, F- of G-label een erkende energieslurper, blijkt uit een analyse van Independer.