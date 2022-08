Lantaarnpaal blijft vastzitten onder auto na botsing, maar bestuurder in Apeldoorn rijdt door

Na wéér een brand is buurtje in Apeldoorn doodsbang: ‘Dit is ontzettend bedreigend’

Een container werd al in de hens gezet, later ging een auto in vlammen op en vannacht stond opnieuw een voertuig in lichterlaaie. Bewoners van de Zwaluwweg in Apeldoorn-Zuid zijn voor de derde keer in vier maanden tijd opgeschrikt door een brand. De impact is gigantisch. ,,Je doet geen oog meer dicht.”

18 augustus