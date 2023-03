Lars van Ark uit Hoenderloo wint MTB-klassieker in Berlicum: ‘Ik vermaak me wel in de modder’

WERELDWEDSTRIJD Columbia voor even landelijk nieuws na Wonder van de Winkewij­ert: ‘Blijdschap en intens verdriet komen hier samen’

Een wereldwedstrijd, zo’n duel dat nooit vergeten zal worden, heeft iedereen wel in gedachten. In deze rubriek komen die bijzondere verhalen aan bod. Deze keer Joey Koopman en Michel Wijngaards, Columbianen die in Apeldoorn op het veld staan tijdens het ‘Wonder van de Winkewijert’.