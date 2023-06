Leerlingenvervoer in Apeldoorn ‘met rug tegen de muur’: lost dit het probleem op?

nacompetitie Apeldoorn­se Boys blijft promotie naar de derde klasse bespaard: ‘Er is heel veel gebeurd’

Na het vergooien van het kampioenschap in 4D maakte de 1-4 nederlaag in de eerste nacompetitiewedstrijd tegen SDS’55 een abrupt einde aan een bewogen seizoen voor Apeldoornse Boys. Met het weinig glansrijke slotakkoord bewezen de spelers het clubbestuur dat hen liever kwijt dan rijk was misschien zelfs wel ongewild een dienst. Soms is het maar beter om niet te promoveren.