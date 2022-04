Leonie uit Apeldoorn werd slechtziend en vertelt het verhaal over haar leven in een boek

Leonie Muiderman deed vorig jaar al haar verhaal aan de Stentor in het kader van World Sight Day. Op haar zeventiende verloor ze een belangrijk deel van haar zicht na een operatie aan een hersentumor. In Met een blindenstok op de snelweg gaat het over de ‘ramp’ die Vicky trof, maar ook over de gevolgen die dat had voor haar directe omgeving. ‘Ieder van hen kiest een eigen strategie om te dealen met de pijn en de zorgen die dat oproept’.