Lezers over ‘fietsterreur’ in centrum van Apeldoorn: ‘Laat op groot bord kosten bekeuring zien’

Man slaat met auto over de kop op zandpad in Kootwijk: ‘Kwam door ijs’

Een automobilist is vanmiddag iets na twaalven met zijn voertuig over de kop geslagen op een zandpad in Kootwijk. De man kwam van Assel en probeerde op de Asselseweg een andere auto in te halen, maar verloor de macht over het stuur.

18 december