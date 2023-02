Loenen ziet snelheidsverlaging als ‘pleister op zere wond’: ‘Echte probleem niet aangepakt’

Wordt fietsroute onveilig? Apeldoorn vraagt politie advies, na zorgen uit omgeving

Is het inderdaad vragen om ongelukken? De gemeente Apeldoorn wil bij het opknappen van de fietsroute naar de gemeentegrens met Epe op sommige kruispunten fietsers voorrang geven, op andere punten het kruisende verkeer. Daarover werd alarm geslagen door de dorpsraad Wenum-Wiesel en ook politiek is er het nodige over te doen. Wethouder Marco Wenzkowski belooft nu eerst advies te zullen vragen aan de politie.

30 januari