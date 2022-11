Lokale omroep in Apeldoorn zoekt extra geld om ambities waar te maken

Japan omarmt sterrenkok Boerma met eigen te openen restaurant Smaak in Yokohama

Japanners die het jou gunnen om in hun land een toprestaurant te openen, is vrij uniek vindt sterrenkok Jacob Jan Boerma (50). Als het dan ook nog eens je droom is om met de allerfijnste Japanse ingrediënten in combinatie met je zuurtjes en umami te werken in je eigen keuken, waarom nog langer wachten? Boerma nam de stap en kookt vanaf 15 december de sterren van de hemel in Yokohama.

20 november