Loofbos bij Loenen barst na slagveld van het leven: ‘Je ziet het exploderen’

Tim en Isabelle verdienen in Beekbergen een diploma met glans: ’Het allerleuk­ste vind ik bier tappen’

De komende week is voor Tim den Heijer (22) en Isabelle Claessens (21) een bijzondere. Ze zwaaien met een fraai diploma af na vier jaar Academie Parc Spelderholt in Beekbergen. Isabelle: ,,Wat het mooie is, ons diploma is nu écht officieel. Dat we écht iets hebben geleerd.’’

5 juli