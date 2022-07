‘Loverboys’: Apeldoorns uitgaanspubliek trapt er nog altijd in

met video Parachu­tist raakt verstrikt in boom Terwolde: hangt meters boven de grond en dat een uur lang

De eerste parachutesprong van een jonge militair in Teuge is net iets anders gelopen dan gepland. In plaats van dat hij met beide benen op de grond terechtkwam, landde de jongeman met zijn parachute in een boom. Daar hing hij dan, metershoog. En dat voor bijna een uur.

27 juli