Luister | Auto schiet rechtdoor over rotonde in Balkbrug • Dip in woningbouw lijkt op komst

Loenen ziet snelheids­ver­la­ging als ‘pleister op zere wond’: ‘Echte probleem niet aangepakt’

De mogelijke snelheidsverlaging in Loenen is ‘een pleister op een zere wond’, stelt Odette van Erken Calandt namens de Belangengroep N786. Die maatregel moet voorkomen dat meer verkeer naar het dorp trekt, als ook op de ‘dodenweg’ langs het Apeldoorns Kanaal de maximumsnelheid omlaag gaat. ,,Dit is geen structurele oplossing.”

9:06