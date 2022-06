Luuk en Maico houden wandelevenement voor het goede doel bij SV Orderbos

Apeldoorn heeft nog honderden opvangplek­ken vrij voor vluchtelin­gen uit Oekraïne, maar komen ze nog?

Er zijn nog honderden opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar in de gemeente Apeldoorn. Op het terrein van de voormalige Hoenderloo Groep worden nog geen oorlogsvluchtelingen opgevangen, terwijl daar voor maximaal driehonderd mensen plaats is. Ook in de FSG Campus aan de Laan van Westenenk is nog ruimte.

