Man (28) uit Deventer zwaargewond in vechtpartij in Apeldoorn, politie neemt zaak maanden later hoog op

Met video Schaken hype onder kinderen; voor ze naar school gaat speelt Jade (9) uit Apeldoorn eerst potje online

’s Ochtends voor ze naar school gaat zit al even snel een potje online te schaken, zegt de 9-jarige Jade uit Apeldoorn. Schaken suf of saai? Te midden van bijna tweehonderd kinderen in het Apeldoorns kampioenschap voor basisscholen bewijst ze het tegendeel. ,,Het is een hype.’’