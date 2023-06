Man (33) bekent na zes jaar overval op supermarkt in Apeldoorn: ‘Het begint toch aan je te vreten’

indebuurt.nl Moeder en dochter zetten nieuwe stap met Central Park: 'Meer tijd en rust'

Even lunchen of gezellig high teaën? Het kon de afgelopen achttien jaar bij Central Park. Maar dit tijdperk is voorbij. Vanaf nu gaat de zaak door als Central Park One Love: een winkel waar je terecht kunt voor edelstenen, wierook en tarotkaarten, kleding, boeken en spirituele workshops… Maar ook nog steeds koffie en gebak. Wendie de Roos (52) en haar dochter Jazz Diks (21) vertellen hoe ze met z’n tweeën in deze nieuwe fase zijn beland.