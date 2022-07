Man met elektrische fiets loopt hoofdwond op bij ernstige val in Apeldoorn

Antine (24) bespaart dankzij app: ‘Had laatst voor 5 euro een doos met voor 46 euro aan boodschap­pen’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Antine Renkema (24) uit Apeldoorn bestelt een deel van haar boodschappen via platform Too Good To Go. ,,Dat is goedkoop, maar vooral om verspilling tegen te gaan.”

22 juli