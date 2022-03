Maximaal 161 vluchtelingen uit Oekraïne tot eind mei in Fletcher Hotel-Restaurant Beekbergen-Apeldoorn

Informatie­avond over longkanker in Apeldoorn

In Nederland krijgen jaarlijks ruim dertienduizend mensen de diagnose longkanker, van wie driekwart mannen, voornamelijk ouder dan 60 jaar. Donderdagavond 7 april is er in Gelre ziekenhuis in Apeldoorn een informatieavond over deze ziekte.

17 maart