Medisch incident op Landal Miggelenberg in Hoenderloo

Update Fietser (88) komt hard ten val bij aanrijding in Apeldoorn, automobi­list gaat ervandoor

De politie is nog steeds op zoek naar de automobilist die vrijdagavond is doorgereden na een aanrijding met een fietser in Apeldoorn. De vrouw van 88 jaar kwam hard ten val en raakte daarbij lichtgewond.

30 april