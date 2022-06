Meer dan 1,2 miljoen streams voor ‘helemaal lijp van de shishapijp’, Bischoff en Bischoff jr. genieten van succes

Weer is het raak in Apeldoorn: Miranda blijft achter met dikke kostenpost na zoveelste diefstal van katalysa­tor

Het is nog maar een dikke maand geleden toen een oplettende buurtbewoner een katalysatordief op heterdaad betrapte in de Apeldoornse wijk Osseveld. Niet veel later werd de dader gepakt, maar deze week was het alweer raak en zit buurtbewoonster Miranda van de Vlag in de problemen.

15 juni