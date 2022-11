Meer privacy en zelf kunnen koken: Bewoners azc in Apeldoorn kijken uit naar verhuizing

met video 77-jarige Apeldoor­ner overlijdt na ernstig ongeval in Wenum Wiesel

De 77-jarige fietser die donderdag gewond raakte bij een aanrijding in Wenum Wiesel is overleden. De man uit Apeldoorn kwam in botsing met een auto. Hij liep hierbij ernstige verwondingen op. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen bezweken.

2 november