Meet Up 055 gaat met Apeldoorns publiek in gesprek over VPRO Tegenlicht-documentaire ‘Samen grijs worden’

Naar aanleiding van de VPRO Tegenlicht documentaire Samen grijs worden houdt Meet Up 055 een themabijeenkomst over toekomstbestendige ouderenzorg in onze gemeente Apeldoorn. De avond is op woensdag 9 november in Wittenborg University of Applied Sciences aan de Spoorstraat 23.

,,Nederland staat aan de rand van een grijze golf’’, meldt Wilco Westrik namens de organisatie. ,,Als er niks verandert is in 2040 een derde van de bevolking grijs, zorgbehoevend en op zoek naar een passende woonvorm. De huidige generatie ouderen laat zich al niet meer wegstoppen in grote centra aan de rand van de stad.’’

Hij vervolgt: ,,Overal in het land ontstaan alternatieve ideeën en voorbeelden van hoe we beter en langer thuis kunnen wonen. Ook in Apeldoorn worden kant en klare mantelzorgwoningen tuinen ingetakeld als alternatief voor het oude bejaardenhuis.’’

In dialoog

De VPRO Tegenlicht documentaire Samen grijs worden (uitzending maandag 10 oktober, 22.15 uur NPO2) gaat op zoek naar denkers en doeners die niet wegduiken voor de grijze golf van morgen. Westrik: ,,Op de Meet Up 055 gaan aanwezigen met elkaar in dialoog over de vraag hoe we op onze oude dag willen wonen en worden verzorgd in onze gemeente Apeldoorn. Welke alternatieve woonvormen en ouderenzorg zijn zowel wenselijk als haalbaar? En hoe kan technologie ons helpen om straks langer zelfstandig te kunnen wonen?’’

Dat gebeurt met Jos de Blok (zorgondernemer en eigenaar van Buurtzorg) over minder regels en meer patiënt in de zorgsector, Drs. Laurine Blonk (filosoof en sociale wetenschapper) over diverse vormen van georganiseerd sociaal contact voor ouderen en met Conny Moons (procesregelaar stichting Knarrenhof, een woonconcept voor senioren die samenwonen in een hofje en, indien mogelijk, voor elkaar zorgen).

Breed publiek

Meet Up 055 is een Apeldoorns inwonersinitiatief en organiseert regelmatig bijeenkomsten over regionale maatschappelijk relevante thema’s, bijvoorbeeld naar aanleiding van recente VPRO Tegenlicht uitzendingen. Het doel is om een breed publiek kennis te laten maken met het betreffende thema en met elkaar hierover in dialoog te gaan. Meet Up 055 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn, Wittenborg University en enkele lokale sponsoren.

Kaartjes zijn te reserveren via deze link. De toegang is gratis. Een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.