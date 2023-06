Meldingen van zwemmersjeuk bij Kinderstrand recreatieplas Bussloo, provincie waarschuwt voor jeuk en vlekjes

De provincie Gelderland waarschuwt bezoekers van recreatieplas Bussloo voor zwemmersjeuk. Na een duik in het water bij het Kinderstrand kunnen zwemmers mogelijk last krijgen van jeuk en rode vlekjes. De provincie geeft deze waarschuwing af omdat er een reeks meldingen en klachten is binnengekomen.