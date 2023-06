Met 54 jaar verleden en een zanger van 76 duikt fameuze band uit Apeldoorn studio weer in

Anneke's tuin is 2000 vierkante meter groot, maar het gras sproeit ze nooit: ‘Ik voed mijn planten ook op’

Waterloopjes, regentonnen, infiltratiekratten en een wadi. De tuin van Anneke Stolk in Hoog Soeren heeft het allemaal. Wie de prachtige tuin van haar ziet, kijkt zijn of haar ogen uit. Stolk glimlacht: „Er zit vooral in het voorjaar veel werk in. Maar ik zorg er wel voor dat de tuin me niet op de nek zit.”