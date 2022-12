Met 60 teams uit vier landen beleefde het internationale jeugdtoernooi van Dynamo een succesvolle herstart

Lichtflits, knal en geschreeuw bij woning in Apeldoorn: ‘Ze hebben een bom naar binnen gegooid’

Een lichtflits, dan een harde knal. Opeens is er iets loos bij een woning aan de Rijnstraat in Apeldoorn-Zuid. ,,Ze hebben een bom naar binnen gegooid’’, schreeuwt een vrouw. Er is paniek, gegil. En er is brand.

23 december