Met baby en al midden in de nacht wachten tot politie 'prostituee met wapen' uit Apeldoorns hotel haalt

Meer zwaar vrachtver­keer in de regio, rondweg is ‘niet reëel’, maar Loenen hoopt

De hoeveelheid zwaar vrachtverkeer ten zuiden van Apeldoorn zal flink toenemen. Dat verwacht de provincie Gelderland. Dus wordt de noodzaak van een andere verkeersafwikkeling alleen maar groter, ziet de dorpsraad in Loenen. Komende tijd moet blijken of dat haalbaar is.

6:00