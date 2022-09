Met dertien welpjes groeit aantal wolven op Veluwe flink: ‘Meer dan afgelopen jaren bij elkaar’

Dit jaar zijn in Nederland minstens zestien wolvenwelpjes geboren, waarvan dertien op de Veluwe. Dat lijkt een startschot voor de definitieve opmars van de beschermde diersoort. ,,We gaan een paar spannende jaren tegemoet.”

Vier paar wolven werden dit jaar ouder van in totaal zestien kleintjes. Tenminste zes van hen zagen het levenslicht op de Noord-Veluwe, vier op de Midden-Veluwe en drie in Park de Hoge Veluwe. Nog eens drie andere wolvenjongen werden geboren op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. Dat blijkt uit een tussenrapportage van BIJ12, het interprovinciale bureau voor faunazaken.

Mogelijk meer

,,Zoveel jongen in één jaar tijd is heel bijzonder”, vindt Glenn Lelieveld, ecoloog en coördinator van het Wolvenmeldpunt. ,,In 2022 zijn meer welpen geboren dan alle voorgaande jaren bij elkaar opgeteld, want dat waren er vijftien.”

Bovendien, benadrukt Lelieveld, kunnen het er nog meer zijn. ,,We tellen alleen de welpjes die duidelijk op wildcamera’s en foto’s te zien zijn. Misschien vielen er een paar nét buiten beeld.”

Waarom er dit jaar meer wolfjes bijkwamen dan anders, kan Lelieveld niet verklaren. ,,Nu zijn er andere paartjes die zich hebben voortgeplant. Dat is een kwestie van geluk en omstandigheden. Vlaanderen telt één roedel en daar werden negen welpjes geboren.”

Slachtoffers

Dit jaar kwamen 327 meldingen binnen van wolvenwaarnemingen. Met de observaties uit Gelderland, goed voor bijna 70 procent van het totaal, is iets bijzonders aan de hand, ziet Lelieveld. ,,Op de Veluwe is nagenoeg geen wolvenschade gemeld. En dat terwijl er drie roedels, een paartje en een solitaire wolf leven.”

Dat is opvallend, zeker in vergelijking met het gebied Zuidwest-Drenthe / Zuidoost-Fryslân. Op de grens van die twee provincies, rondom de Drentse gemeente Westerveld en in de Friese bossen, zorgde één roedel namelijk voor meerdere slachtoffers onder schapen.

Quote De herders op de Veluwe bewijzen dat schapen en wolven prima naast elkaar kunnen bestaan Glenn Lelieveld, Coördinator Wolvenmeldpunt

Volgens Lelieveld is het succes van de Veluwe grotendeels te danken aan de schaapsherders. ,,Zij hebben goede en effectieve maatregelen getroffen.” Denk aan elektrische rasters, schapenhekken of kuddebewakingshonden. ,,Dit is het bewijs dat de dieren prima naast elkaar kunnen bestaan.”

Dat het even verderop, in Drenthe en Friesland, wél mis gaat, is volgens Lelieveld vooral een kwestie van ervaring. ,,De Veluwe telt meer wolven en heeft al jaren een vrij intensief monitoringsprogramma.” Daardoor is er meer zicht op de dieren en hun gedrag.

Meer wolven in aantocht

De komst van de welpen is goed nieuws voor de natuur en balans van het ecosysteem, al blijft het de vraag hoeveel wolfjes we zullen terugzien. ,,Ongeveer de helft van de jongen in Europa overleeft het eerste jaar niet”, vertelt Lelieveld.

De grootste risico’s zijn onderkoeling, ondervoeding en natuurlijke vijanden als volwassen dassen of vossen. Toch heeft Lelieveld ook goed nieuws: ,,De overlevingskans lijkt in Nederland iets hoger te liggen. Op zich niet zo gek, want met alle zwijnen en herten op de Veluwe hebben wolvenouders geen moeite om hun kinderen te voeden.”

Lelieveld verwacht dan ook een wolvenopmars in Nederland. ,,Dit jaar doken ze op onder de rook van Eindhoven (bij natuurpark De Groote Heide, red.) en in het noorden van Nederland. Dat zijn potentiële plekken waar de dieren langer kunnen blijven. We gaan een paar spannende jaren tegemoet.”

