Met deze uitvinding kun je slimmer laden (en dat scheelt heel veel vrachtwagens)

Auto’s weren uit winkelhart van Epe? Corona­proef wordt mogelijk permanent

De Hoofdstraat in Epe wordt mogelijk autovrij. Dat is een van de opties die worden bestudeerd in het centrumplan, dat de gemeente volgend jaar wil uitwerken. Door auto’s en mogelijk ook fietsen uit het winkelgebied te weren, moet de aantrekkingskracht van de dorpskern op toeristen omhoog gaan.