Met schoolvoetbal wil iedereen winnen in Apeldoorn: ‘Pakken het serieus aan’

Verzets­held Schalk Toom leidde grootscha­li­ge vervalsing vanuit Apeldoorn: ‘Heel indrukwek­kend’

Een straat in Ugchelen Buiten is naar hem vernoemd. Toch was er heel weinig bekend over de Apeldoornse verzetsheld Schalk Toom. Tot nu. Een nieuw boek onthult dat hij naar schatting de grootste vervalsingsoperatie tijdens bezet Nederland leidde. Dat de drukker nooit is opgepakt, is een combinatie van ‘heel veel geluk en bluf’.

16 april