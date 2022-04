Michel (41) uit Apeldoorn was binnen toen hij werd doodgeschoten: zag de schutter hem wel?

De politie heeft voor het eerst beelden naar buiten gebracht van de mogelijke schutter. Ook looft de politie een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot een doorbraak in de zaak, zo maakte het korps vanavond bekend in een uitzending van Opsporing Verzocht .

De Apeldoorner was bewoner van een kamerpand dat eind oktober 's nachts onder vuur werd genomen. Zuman overleed ter plekke. Kort na de kogelregen werd het stil rondom de zaak. Vrienden van het slachtoffer stellen niets meer gehoord te hebben van de politie. Er is nog niemand aangehouden. Het vuurwapen is niet gevonden. Het is zelfs nog steeds onduidelijk op wie of wat de schutter het had gemunt.