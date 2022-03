‘Middel X’ dat agent verwondde is levensgevaarlijk en daardoor veel gebruikt bij suïcides, waarom is het niet verboden?

Hoe dodelijk is het middel?

,,Het is bewezen effectief. Er is namelijk geen tegengif voor ‘middel X’.”



Jos van Wijk, voorzitter van de coöperatie Laatste Wil uit Apeldoorn, windt er geen doekjes om wanneer hij over ‘middel X’ praat. ,,Wanneer het in poedervorm wordt gebruikt volgt een coma doorgaans binnen het halfuur”, zegt hij.



Het sterfteverloop na inname van ‘middel X’ is vergelijkbaar met een koolmonoxidevergiftiging. Ook voor omstanders van iemand die het middel tot zich heeft genomen is het uiterst gevaarlijk.



Dat zegt onder andere verpleegkundig specialist Ben Goosselink. ,,Het is gevaarlijk als een hulpverlener via het braaksel in contact komt met het gif.” Ook mond op mondbeademing wordt sterk afgeraden.