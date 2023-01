Mike (32) vecht voor zijn drie cafés in Apeldoorn: ‘Soms denk ik: is dit het allemaal waard?’

Apeldoorn grijpt in op Caterplein: tientallen klachten over geluids­over­last in uitgaansge­bied

Apeldoorn begint een offensief tegen geluidsoverlast op het Caterplein. Aanleiding is tientallen klachten over lawaai in het uitgaansgebied. Als kroegeigenaren geen maatregelen nemen, moeten ze een dwangsom van 3000 euro betalen. Dat heeft grote impact. Kroegeigenaar Mike van Brakel: ,,Voor mij staat alles op het spel.”

19 januari