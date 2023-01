Miljoenen liters water voor papierfabrieken moeten voortaan niet meer uit de grond worden gehaald

Deel windmolen van 77.000 kilo valt op snelweg: ‘Onbegrij­pe­lijk hoe dit kon gebeuren’

Op het knooppunt Beekbergen bij Apeldoorn heeft het verkeer al de hele dag last van omleidingen en wegafsluitingen nadat daar vannacht een enorm stuk pijler van een windmolen van een vrachtwagen is afgevallen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is nog steeds onduidelijk. Ook voorman Stefan Kraaij van het kraanbedrijf dat het gevaarte van 77.000 kilo weer weghaalde, snapt er niet veel van. ,,Dit had nooit mogen gebeuren."

28 december