Moeizaam gelijkspel AGOVV Futsal bij terugkeer in Mheenpark

Gezonder Leven Walter is 2,5 kilo kwijt in week 2, door vooral gezonder te eten

Tweeënhalve kilo! Ik laat het nog even op me inwerken. Ik ben, door alleen gezonder te eten en te bewegen, in één week 2,5 kilo afgevallen. En hoewel coach Robbert Speek blijft benadrukken dat ik met niet moet blindstaren op gewicht, kan ik een grote glimlach niet onderdrukken. Maar belangrijker nog, ik voel me steeds beter en energieker.

18 januari