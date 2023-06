Mokerslag voor ex-boer Gerrit in ‘horrordossier’ Uddel: ‘Dit slaat in als een bom’

Hij is er kapot van. Na bijna zeven jaar knokken tegen de gemeente Apeldoorn, is het over en uit voor Gerrit van den Brink. De hoogste rechter heeft de knoop doorgehakt en de uitspraak is catastrofaal voor de ex-boer uit Uddel. Zijn bijna voltooide dubbele woning, waarop al sinds 20 oktober 2016 een bouwstop rust, moet tegen de grond. Binnen zes weken. ,,Dit slaat als een bom bij mij in.’’

Daarmee wordt de nachtmerrie bewaarheid die al jaren zijn leven beheerst. In de ene helft van het pand zou hij zelf gaan wonen, in de andere helft zijn dochter. De bouw was bijna voltooid, nadat twee andere dubbele woningen op zijn voormalige boerenerf al in gebruik waren genomen. Maar terwijl de pannen klaar lagen om op het dak te leggen, constateerde een bouwinspecteur dat er 22 meter van de juiste plek werd gebouwd. ‘Onaanvaardbaar’.

Sindsdien is het oorlog aan de Oudedijk. De spanningen rond de bouwstop houden het piepjonge buurtje in een klemmende greep. Van den Brink wees op fouten die de gemeente zelf had gemaakt en verzette zich met hand en tand tegen het vooruitzicht het bezit van hem en zijn dochter te moeten slopen. De situatie na een nieuwe vergunningaanvraag goedkeuren weigerde de gemeente echter. De Raad van State stelt nu vast dat de gemeente dit mocht doen.

Daarmee treedt direct een eerdere beslissing van de gemeente in werking, zegt zijn advocaat Juc Hulshof: binnen zes weken moet Van den Brink de illegale situatie beëindigen. De dubbele woning moet daar weg.

De gemeente is opgelucht dat de einduitspraak nu duidelijk maakt dat het pand er niet kan blijven staan, zegt gemeentewoordvoerster Nienke Stavast. Over de precieze uitwerking beraadt de gemeente zich nog. ,,Daarover gaan we in gesprek met Van den Brink.’’

Schorsen

Tegen de sloopeis maakte de ex-boer eerder al bezwaar en de onafhankelijke bezwarencommissie heeft zich daar nog niet over gebogen, zegt Hulshof. Hij zal de gemeente vragen om het sloopbesluit te schorsen totdat die procedure is behandeld.

Willen burgemeester en wethouders dat niet, dan kan hij daarvoor een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Het bezwaar tegen de sloopeis kan ook nog via de bestuursrechter en daarna de Raad van State worden uitgevochten.

Wrang

Van den Brink vindt het wrang dat in de cruciale procedure waarin de hoogste rechter nu uitspraak heeft gedaan alleen de vraag is beantwoord of de gemeente dit besluit heeft mogen nemen. De grote vraag is hoe erg het nou eigenlijk is dat het bouwvlak 25 meter is verschoven, maar daar geeft de Raad van State geen antwoord op.

Volgens de gemeente vormt het een onaanvaardbare ‘aantasting van het open landschap’. Rapporten die de gemeente en Van den Brink door externe bureaus lieten opstellen spreken elkaar echter tegen. De Raad van State huurde daarom zelf ook een bureau in. Dat stelt dat er weliswaar sprake is van een aantasting, maar dat die minimaal is. Het is echter aan de gemeente om daar een afweging over te maken, stelt de hoogste rechter.

Volledig scherm Het buurtje dat uitgroeide tot ‘horrordossier’. Rechts de dubbele woning die weg moet. © de Stentor

Onverteerbaar

,,Zeer teleurstellend’’, noemt Van den Brink dat. ,,Onverteerbaar. Ik hoopte dat de rechter zich hierover wel zou uitspreken. Als het oordeel daarna in ons nadeel zou uitvallen, zouden we onze wonden kunnen likken. Nu houden we er een heel wrang gevoel aan over. Als de overheid bevoegd is om een beslissing te nemen, heeft het in Nederland kennelijk geen zin om daartegen in beroep te gaan, omdat alleen de procedure nog wordt beoordeeld, niet de inhoud.’’

Omdat de twee andere dubbele woningen op zijn voormalige erf aan de Oudedijk ook - maar veel minder - verkeerd staan, was Van den Brink naar de rechter gestapt om de gemeente te dwingen ook daartegen op te treden. Vorige week zou daarover een zitting zijn, maar die werd uitgesteld na drie gesprekken die hij met de gemeente had. ‘Ze zijn er bijna uit’, verwachtten andere buurtbewoners.

Ik ben bang dat de gemeente niet over haar schaduw wil springen Gerrit van den Brink, Hoofdrolspeler horrordossier Uddel

De gesprekken waren positief, constateert de ex-boer. ,,Op ambtelijk niveau denk ik dat we er nog steeds uit kunnen komen. Er zijn nog steeds andere opties dan slopen, maar daarvoor heb ik niet 90 maar 110 procent medewerking van de gemeente nodig. Ik ben bang dat de gemeente op bestuurlijk niveau (burgemeester en wethouders, red.) niet over haar schaduw wil springen maar maatregelen wil zien.’’

Volledig scherm Gerrit van den Brink, met dochter en schoonzoon, net nadat de gemeente de bouwstop oplegde. © Archief, Maarten Sprangh

Buiten de financiële consequenties heeft het ‘horrordossier’, zoals de kwestie in het Stadhuis al snel werd genoemd, ook op persoonlijk vlak enorme impact, zegt Van den Brink. ,,Psychisch familiair is het voor mij de grote vraag of we dit nog kunnen overwinnen.’’ Het heeft de persoonlijke verhoudingen enorm onder druk gezet, met andere woorden.

Zijn dochter en schoonzoon, die tijdens de bouwstop twee kinderen kregen, zitten namelijk net als hij in het schip. ,,Onder mijn verantwoordelijkheid is m’n gezin er volledig in meegegaan. Zij kunnen hier niks aan doen.’’

