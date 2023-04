Monique (36) heeft ALS: bij haar man werd wereld onder voeten vandaan geslagen, ‘dat raakt mij nog het meest’

met video Dit weten we over de man die is opgepakt voor dood van Sylvia (45) uit Apeldoorn: ‘Hij bestuurde vrouwen met zijn ogen’

Een ‘heel aardige jongen’, ‘beetje vreemd’ of ronduit ‘doodeng’. De verhalen over Jeremy van E. (51) - de man die is opgepakt na de dood van de 45-jarige Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn - lopen uiteen. Buren in zijn woonplaats Uithoorn zien geen kwaad in hem, in Vinkeveen en Apeldoorn zien mensen een andere kant. Wie is deze man?