Monumentale boerderij in Vierhouten wordt gesloopt: ‘Hier gaat iedereen wat van vinden’

Inzame­lings­ac­tie WHOE in Apeldoorn succesvol: vrachtwa­gen vol voedings­mid­de­len voor Oekraïne

De inzamelingsactie die de Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa (WHOE) in Apeldoorn heeft gehouden was een groot succes. Afgelopen zaterdag is een vrachtwagen vol met voedingsmiddelen, winterkleding en beddengoed naar Oekraïne vertrokken.

19 december