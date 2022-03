Motorrijder botst in Lieren op auto en wordt gewond afgevoerd naar het ziekenhuis

Turkse plundersu­per in Apeldoorn wordt magazijn van flitsbezor­ger Gorillas, ondanks verbod gemeente

Na Flink opent ook Gorillas een vestiging in Apeldoorn. Dat oorspronkelijk Duitse bedrijf is in Nederland de grootste flitsbezorger van boodschappen. Gorillas opent een zogenoemde dark store in de voormalige Turkse supermarkt aan de Hofstraat, die vorig jaar na faillissement werd geplunderd. Het bedrijf nam dat pand in stilte al in gebruik voor de gemeente een spoedbesluit nam om de komst van flitsbezorgers tegen te gaan.

